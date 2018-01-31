Глава WBC Сулейман хотел бы посмотреть на бой Поветкин - Уайлдер

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что очень хотел бы посмотреть на бой россиянина Александра Поветкина и чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера.

Бой за титул WBC между Поветкиным и Уайлдером, который должен был пройти в мае 2016 года, был отменен после того, как за несколько дней до поединка в крови россиянина обнаружили следы мельдония. Впоследствии Поветкин был оправдан.

- Это был бы прекрасный бой. Его все ожидали два года назад, так что все возможно. Я бы безусловно хотел на него посмотреть, - цитирует РИА "Новости" Сулеймана.

Поветкин в настоящее время является обязательным претендентом по линии WBA. Чемпионом мира WBA (Super) и IBF является британец Энтони Джошуа, который 31 марта проведет объединительный бой с обладателем пояса WBO новозеландцем Джозефом Паркером.

- Мы всегда выступаем за объединение поясов. Джошуа обладает большей силой и опытом, Паркер же имеет большое сердце и большие мечты. Это будет отличный бой, - отметил Сулейман.