Глава WBC: "Поветкин решил продолжить карьеру, потому что у него сердце льва"

Президент WBC Маурисио Сулейман поддерживает решение Александра Поветкина продолжить карьеру. По его словам, российский боксер все еще является конкурентоспособным в тяжелом весе.

Поветкин 22 сентября на лондонском стадионе "Уэмбли" проиграл нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа, который защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO. Для 39-летнего россиянина это поражение стало вторым на профессиональном ринге. После боя боксер не отвечал конкретно о будущем своей карьеры. В середине октября стало известно, что Поветкин проведет еще один-два боя.

- Александр Поветкин - очень хороший боксер, - цитирует "РИА Новости" Сулеймана. - И если он решил продолжить карьеру, то это потому что у него есть сердце льва. Мы желаем ему удачи! Я считаю, что он может быть конкурентоспособным и все еще может победить большинство тяжеловесов.