Глава Северной Осетии поздравил Гассиева с победой над Володарчиком

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поздравил российского боксера Мурата Гассиева с победой над поляком Кшиштофом Володарчиком. В третьем раунде россиянин нанес сопернику мощный удар по печени, после которого поляк не смог подняться.

- От всей души поздравляем Мурата Гассиева с победой в четвертьфинальном поединке турнира WBSS, проходившем в Нью-Джерси! Досрочная победа над Кшиштофом Влодарчиком. Молодец, Мурат! Россия и Осетия гордятся тобой, - написал Битаров в Инстагараме.