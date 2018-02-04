Глава Северной Осетии: "Гассиев в очередной раз подтвердил статус непобежденного"

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров отметил, что бой между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом стал подарком для всех любителей бокса. Россияни нокаутировал кубинца в 12-м раунде и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
- Для всей Осетии, как Северной, так и Южной, для всей России - эти минуты, которые Мурат провел на ринге, запомнятся своей зрелищностью и эмоциональностью, - приводит ТАСС слова Битарова. - Этот яркий поединок двух талантливых и выдающихся спортсменов стал настоящим подарком для всех любителей бокса. И, конечно, наш Мурат в очередной раз подтвердил свой статус непобежденного
Сегодня в Сочи на трибунах было много болельщиков из Осетии, многие следили за боем в прямом эфире, и для нас важно, что Мурат всегда ценит внимание со стороны своих соотечественников. Спасибо ему за победу.
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