Глава Северной Осетии: "Гассиев в очередной раз подтвердил статус непобежденного"

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров отметил, что бой между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом стал подарком для всех любителей бокса. Россияни нокаутировал кубинца в 12-м раунде и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

- Для всей Осетии, как Северной, так и Южной, для всей России - эти минуты, которые Мурат провел на ринге, запомнятся своей зрелищностью и эмоциональностью, - приводит ТАСС слова Битарова. - Этот яркий поединок двух талантливых и выдающихся спортсменов стал настоящим подарком для всех любителей бокса. И, конечно, наш Мурат в очередной раз подтвердил свой статус непобежденного



Сегодня в Сочи на трибунах было много болельщиков из Осетии, многие следили за боем в прямом эфире, и для нас важно, что Мурат всегда ценит внимание со стороны своих соотечественников. Спасибо ему за победу.

В канаты! Гассиев вырывается в финал суперсерии//

Мурат Гассиев: "Надеюсь, у Дортикоса нет серьезных травм"//

Юниер Дортикос: "Я хочу реванша с Гассиевым"//

Усик и Гассиев проведут финал WBSS в Саудовской Аравии

