Глава IBF: "Усик боксировал великолепно"

Президент IBF Дэрил Пиплс отметил, что Александр Усик был объективно сильнее Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Украинец одержал победу решением судей и стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

- Это был великий бой, я счастлив, что посетил Москву и воочию увидел его, - приводит "Р-Спорт" слова Пиплса. - Усик боксировал великолепно, он был объективно сильнее Гассиева, что и показали судейские записки. Усик провел великолепную работу.