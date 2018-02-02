Глава IBF: "Александр Поветкин является "чистым" боксером"

Глава Международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пиплс подчеркнул, что Александр Поветкин сдал достаточно допинг-тестов, чтобы его можно было считать "чистым" спортсменом.

В 2016 году у российского боксера из-за допинговых скандалов были сорваны два боя. Впоследствии Поветкин был полностью оправдан.

– Лично я считаю его "чистым". Он вовлечен в программу WBC "Чистый бокс", и пробы, которые он сдавал и там, и в VADA оказались "чистыми", – приводит "Р-Спорт" слова Пиплса. – Я вообще являюсь его фанатом и надеюсь, что все у него будет хорошо. Я слежу за его карьерой, он – отличный парень, который много работает.

Возможно, он принимал какие-то неправильные решения, но он является силой, с которой нужно считаться. Он "супертяж", так что у него побольше времени, чем у боксеров из более легких категорий. Он отличный боксер, так что уверен, что запал у него еще есть.