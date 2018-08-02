Глава Федерации бокса России: "Усик - молодец!"

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев отмтетил, что украинец Александр Усик является хорошим примером для поведения и патриотом своей страны. Ранее боксер, ставший абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, отказался от звания "Героя Украины".

- Александр – молодец! Он патриот своей страны, и его любит весь мир, - приводит "Р-Спорт" слова Кремлева. - Я могу сказать ему только спасибо, что он и после боя говорил, как и сейчас он ведет. Он - человек с большой буквы. Он любит и свою страну и к другим уважительно относится. Он за единство народов. То, что мы сделали, и то, что показал бой, что мы едины, у нас нет разногласий ни в чем.