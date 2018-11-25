Генсек Федерации бокса России: "Видно, что Лебедев на голову выше соперника"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал "СЭ" победу Дениса Лебедева над Майком Уилсоном. Российский боксер победил американца Уилсона в бою, состоявшемся в Монако. Поединок завершился в 12-ти раундах решением судей.

Лебедев провел второй бой после годичного перерыва. В сентябре он выиграл у турка Хизни Алтункаи нокаутом в третьем раунде. Титулом в первом тяжелом весе владеет Александр Усик.

После боя с Уилсоном на счету Лебедева 32 победы при двух поражениях.

- Заслуженная победа. Видно, что он на голову выше Уилсона. Изначально было понятно, что Денис выиграет. Никто в этом не сомневался, - сказал Кремлев.

- Но сопротивление достойное все-таки россиянину оказывал.

- Конечно, он оказывал. У Дениса, лично мое мнение, был большой интервал, когда он отдыхал, не боксировал. Думаю, что нынешняя победа это хорошее начало. Учитывая возраст Лебедева можно сказать, что он молодец.

- У него остался порох в пороховницах? Может продолжить карьеру?

- Он еще и молодым может показать, что к чему. Возможности у него есть. Он способен дать конкуренцию. Пусть попробуют новички у него выиграть.

- По резолюции WBA в марте он должен встретиться с Усиком. Верите в такой бой?

- Бой с Александром был бы интересным. Если Денис выиграет, это было бы вообще супер. У Лебедева стиль другой, но если он хорошо подготовиться, у него есть шансы выиграть.

У Александра ничего эксклюзивного нет. Он просто подходит и готовиться хорошо к каждому бою. А тут если также подготовиться и не повторять ошибки, какие в предыдущих боях делал Денис, то, думаю, его можно удивить и выиграть. Еще учитывая, что Лебедев - панчер, а Усик - нет. (Арман Мкртчян)