Генсек Федерации бокса России: "Лебедев может удивить Усика"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал "СЭ" победу Дениса Лебедева над Майком Уилсоном. Россиянин взял верх по решению судей в бою, состоявшемся в Монако. Поединок прошел в 12-ти раундах.

Лебедев провел первый бой после долгого перерыва. В сентябре 2017 года он выиграл у турка Хизни Алтункаи нокаутом в третьем раунде. В июле того же года Денис победил Марка Флэнагана, защитив титул WBA. Позже эта организация перевела Лебедева в статус "чемпиона в отпуске". Титулом в первом тяжелом весе владеет украинец Александр Усик.

После боя с Уилсоном на счету Лебедева 32 победы при 2 поражениях.

– Заслуженная победа. Видно, что Денис на голову выше Уилсона. Изначально было понятно, кто выиграет. Никто в этом не сомневался, – сказал Кремлев.

– Но Уилсон оказал достойное сопротивление.

– Конечно. У Дениса, как мне кажется, был слишком большой перерыв, когда он отдыхал, не боксировал. Думаю, что эта победа – хорошее начало. Учитывая возраст Лебедева можно сказать, что он молодец.

– Стоит продолжить карьеру?

– Денис еще и молодым может показать, что к чему. Возможности у него есть, способен навязать конкуренцию. Пусть попробуют новички у него выиграть.

– По резолюции WBA в марте он должен встретиться с Усиком. Верите в такой сценарий?

– Бой с Александром был бы интересным. Если Денис выиграет, это вообще супер. У Лебедева стиль другой, но если хорошо подготовится, то шансы появятся.

У Александра ничего такого эксклюзивного нет. Он просто хорошо подходит к каждому поединку. А тут если также поступить и не повторять ошибок предыдущих боев, то можно удивить украинца и выиграть. Особенно учитывая, что Лебедев – панчер, а Усик нет. (Арман Мкртчян)