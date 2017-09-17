Геннадий Головкин: "Я хотел настоящего боя, но получил не совсем то"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин отметил, что хотел устроить шоу для зрителей во время боя с Саулем Альваресом, но получил не совсем то. Судьи не смогли выявить победителя поединка. Для казахстанца эта ничья стала первой в карьере после 37 побед.

- Сегодня большой день, мексиканский День независимости, - заявил Головкин в ринге после боя. - Поздравляю своих мексиканских друзей!

Я всегда говорил, что у меня мексиканский стиль. У Альвареса большой опыт. Я хотел настоящего боя, настоящего драматического шоу. Я получил не совсем то, чего хотел. Посмотрите на мои пояса, я все еще чемпион, я не проиграл.

Прямая трансляция боя Головкин – Альварес