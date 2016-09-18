Геннадий Головкин: "Я хочу боя с Альваресом, но его промоутер этого не хочет"

Чемпион мира по версиям WBC/IBF/IBO/WBA в среднем весе Геннадий Головкин готов встретиться с мексиканцем Саулем Альваресом, который завоевал титул WBO, нокаутировав британца Лиама Смита. Головкин ранее получил пояс WBC без боя, поскольку Альварес отказался от обязательного боя с ним.

– Я сказал Саулю, чтобы он отдал мне мой пояс, и он это сделал, – цитирует Boxingscene казахстанца. – Я хочу боя с Альваресом. Все хотят этого боя. Это будет большой поединок для болельщиков, для всех. Думаю, его промоутер не хочет, чтобы бой состоялся.