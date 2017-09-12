Геннадий Головкин: "Во мне течет мексиканская кровь"

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC и IBO Геннадий Головкин отметил, что ему нравится мексиканская еда, а тренер Абель Санчес привил ему мексиканский стиль. Напомним, что Головкин 16 сентября проведет бой с Саулем Альваресом в Лас-Вегасе.

- Это больше, чем просто бой, - цитирует BoxingScene Головкина. - Это мексиканская битва. Тренер привил мне мексиканский стиль. Я люблю мексиканскую еду и ем ее каждый день. Мне нравятся традиции Мексики. У меня много мексиканских друзей. Во мне течет мексиканская кровь.

Всего один удар может решить судьбу боя. У него есть сила и скорость. Мы хорошо знаем друг друга. У моей команды есть несколько вариантов развития событий. У Альвареса, я уверен, аналогично. Кто первым нанесет решающий удар? Нас ждет война.