Геннадий Головкин: "Обещаю всем, кто придет на мой бой с Джейкобсом, лучшее шоу в истории"

Казахстанец Геннадий Головкин пообещал, что его бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом будет запоминающимся. Поединок боксеров состоится 18 марта в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден".

- Я очень взволнован. Дэнни Джейкобс – мой лучший соперник, - цитирует sports.kz Головкина. - Вообще, здесь все лучшее: у Джейкобса лучшая команда из тех боксеров, с кем я дрался, лучшая арена – "Мэдисон Сквер Гарден" - и лучшая поддержка, лучший канал – HBO, лучший спонсор – Tecate. У меня четыре пояса – это мечта, действительно мечта любого боксера. Очень важно выяснить сейчас, кто является лучшим в среднем дивизионе, номером один. 18 марта я готов пообещать всем, кто придет на арену, самое большое, лучшее шоу в истории.