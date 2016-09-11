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Геннадий Головкин: "Мне интересен Юбэнк-младший, но сперва хочу встретиться с Сондерсом"

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Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин в интервью Sports.kz после победы над британцем Келлом Бруком выразил готовность встретится в ринге с Саулем Альваресом. Также казахстанец ответил на вызов Криса Юбэнка-младшего.

– Что нам ждать дальше?

– На этот вопрос я могу ответить как всегда: я и дальше буду идти к моей мечте и пытаться объединить и собрать все пояса.

– Что думаете, по поводу возможного боя с Саулем Альваресом?

– Я готов выйти против него в любой момент. Я открыт для всех. Кто хочет выйти со мной на ринг – просто наберите мой номер телефона!

– Как вам в целом атмосфера в Лондоне? Готовы ли вы провести в ближайшем будущем здесь еще один бой?

– Мне все понравилось. Конечно, я хочу и надеюсь, что проведу здесь еще не один свой поединок.

– С кем бы вам хотелось сразиться в Британии в следующий раз?

– Мне очень интересен Юбэнк-младший, но сначала я хочу встретиться с Билли Джо Сондерсом. Я хочу забрать у этих ребят их чемпионские пояса и готов это сделать в Британии.

Дополнительная информация

http://www.sports.kz/news/gennadiy-golovkin-v-britanii-mne-ochen-interesen-yubenk-mladshiy-no-snachala-ya-hochu-vstretitsya-s-sondersom

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