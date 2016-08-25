20:05 25 августа | БОКС — Профессиональный

Геннадий Головкин: "Хочу стать обладателем всех чемпионских поясов"

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Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин подчеркнул, что нацелен на бои, которые будут приносить ему большие гонорары. Он отметил, что после поединка с Келлом Бруком рассчитывает на схватку с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом.

- Я хочу принимать участие в боях с большими гонорарами, - приводит Boxingscene слова Головкина. - Но сейчас их нет. Я нацелен бороться за пояс WBO. Мне хочется стать обладателем всех четырех поясов в своей весовой категории. Но сейчас я сосредоточен на поединке с Бруком.

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