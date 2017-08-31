Геннадий Головкин: "Думаю, у меня есть еще пять лет в боксе"

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC и IBO Геннадий Головкин отметил, что в 35 лет по-прежнему чувствует себя отлично. Он также добавил, что проведет в боксе еще около пяти лет.

– Чувствую себя прекрасно в этом возрасте. Серьезно, я тренируюсь каждый день и чувствую себя таким, как прежде, – приводит Fightnews слова Головкина. – Мои спарринги проходят как прежде, моя скорость, моя мощь – я чувствую, что ничего не утратил. Сейчас мне 35, но я ощущаю себя на 25.

Что касается будущего, думаю, у меня есть еще пять лет. В боксе каждый день тяжелый и опасный. Но я чувствую себя отлично.

Напомним, что Головкин 16 сентября проведет бой с Саулем Альваресом в Лас-Вегасе.