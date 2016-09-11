Геннадий Головкин: "Бой с Бруком можно сравнить с легким спаррингом"

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин после победы над британцем Келлом Бруком отдал должное сопернику. При этом казахстанец отметил, что Бруку не стоило уходить из полусредней весовой категории.

– Не могу сказать, что бой сложился для меня тяжело, – цитирует Sports.kz Головкина. – Это было сродни интенсивной тренировке. Можно назвать это и легким спаррингом. Я хотел побыть на ринге чуть подольше, просто стоял и давал сопернику шансы, смотрел, что он будет делать и как хочет действовать дальше.

– Значит, вы остались о сопернике не самого высокого мнения?

– Ну почему же? Наоборот, я очень уважаю Келла. У него отличная карьера, он классный боец. Но все же он не среднетяж. Он должен идти в другую категорию. Думаю, он выбрал не совсем правильный для себя путь.

– Многие боксеры, обладая более мощными габаритами и выступая в других категориях, не хотят с вами сражаться, в то время как Брук не побоялся выйти сегодня на ринг...

– Это еще раз говорит о том, что Келл заслуживает уважения. Я желаю ему и его семье здоровья, а также дальнейших успехов в карьере.