Геннадий Головкин: "Бой с Альваресом - самый серьезный вызов в моей карьере"

Чемпион WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин отметил, что поединок с Саулем Альваресом - самый серьезный вызов в его карьере. О поединке было объявлено сегодня, сразу после победы Альвареса над Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

- Я жду настоящего шоу и готов к нему, - цитирует Boxing Scene Головкина. - Сейчас я поздравляю Альвареса и его команду с победой. Мы все ждем наш бой. Сауль хорошо смотрелся в поединке с Чавесом. Удачи ему в сентябре. Это самый серьезный вызов моей в карьере.