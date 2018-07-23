Гассиева во Владикавказе встретили более 2 тысяч болельщиков

Российский боксер Мурат Гассиев в понедельник прибл в Северную Осетию. В аэропорту Владикавказа его встретили более 2 тысяч болельщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. Фанаты ждали прилета боксера из Москвы несколько часов.

Несмотря на проигрыш Александру Усику, Гассиева встречали на родине как победителя. После того, как спортсмен вышел из здания аэропорта, его под аплодисменты, скандируя "Ирон (осетин) - чемпион", подвели к старейшине с тремя традиционными осетинскими пирогами и ритуальным пивом.

"Ты прославляешь свой народ, свою страну, с честью носишь имя осетина. Пусть будет много побед впереди, твоя маленькая республика гордится тобой", - сказал старейшина.

21 июля Гассиев проиграл Усику по очкам в финале Всемирной боксерской суперсерии. Украинец стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.