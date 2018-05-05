17:31 | Бокс — Профессиональный

Гассиев возобновил подготовку к бою с Усиком


Российский боксер Мурат Гассиев вновь готовится к поединку с украинцем Александром Усиком. Как сообщает "Р-Спорт", Гассиев ведет подготовку к бою в США под руководством тренера Абеля Санчеса

Первоначально бой планировалось провести в Джидде (Саудовская Аравия), но из-за травмы Усика поединок был перенесен. Соперникам предстоит встретиться на ринге в рамках финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS).

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев вчера заявил, что решение по бою должно быть принято до 20 мая.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/fights/20180505/1136426298.html

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Материалы других СМИ
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