Гассиев возобновил подготовку к бою с Усиком

Российский боксер Мурат Гассиев вновь готовится к поединку с украинцем Александром Усиком. Как сообщает "Р-Спорт", Гассиев ведет подготовку к бою в США под руководством тренера Абеля Санчеса.

Первоначально бой планировалось провести в Джидде (Саудовская Аравия), но из-за травмы Усика поединок был перенесен. Соперникам предстоит встретиться на ринге в рамках финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS).

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев вчера заявил, что решение по бою должно быть принято до 20 мая.