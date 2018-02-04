Гассиев вернул пояс чемпиона WBA Дортикосу, который расплакался после поединка. Видео

Чемпион мира по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев поддержал своего соперника Юниера Дортикоса, который расплакался на пресс-конференции после поединка. Россиянин подошел к кубинцу и обнял его, а затем уже после пресс-конференции подарил Дортикосу пояс чемпиона WBA, который выиграл у него несколько минут назад.
В канаты! Гассиев вырывается в финал суперсерии
Трансляция боя здесь
A beautiful moment as Gassiev comforts an emotional Dorticos. Two warriors! ✌️#GassievDorticos 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/hqI8whwFKH– World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 3 февраля 2018 г.
A touch of class from Murat Gassiev. He went into @DorticosKO lockerroom after the bout and handed back the @WBABoxing belt he won it in the incredible semi-final! 👊#GassievDorticos 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/83FD1OaRRN– World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 4 февраля 2018 г.
Материалы других СМИ
Angeldust
Нух,не надо тут умничать. Может, в Осетии у слова мужик одно значение, но у тех, кто по-русски нормально говорит, их много, и контекст прекрасно подсказывает, в каком их них оно было употреблено.
10:33
tigana.1982
Нух (09.38) Раскрою Вам секрет... Когда появилась Осетия рабства не было уже и не только в России. Так что поумерьте спесь, клавиатурный воин...
10:07
Нух
Никто, Вы ошибаетесь, Мурад не мужик, в Осетии не было рабства. Мурад - мужчина и воин.
09:38
Никто62
Мужик
09:26
goreotuma
а как болтал как болтал...
09:01