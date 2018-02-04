Гассиев вернул пояс чемпиона WBA Дортикосу, который расплакался после поединка. Видео

Чемпион мира по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев поддержал своего соперника Юниера Дортикоса, который расплакался на пресс-конференции после поединка. Россиянин подошел к кубинцу и обнял его, а затем уже после пресс-конференции подарил Дортикосу пояс чемпиона WBA, который выиграл у него несколько минут назад.

​В канаты! Гассиев вырывается в финал суперсерии​

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