08:26 | Бокс — Профессиональный

Гассиев вернул пояс чемпиона WBA Дортикосу, который расплакался после поединка. Видео

Мурат ГАССИЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Мурат ГАССИЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Чемпион мира по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев поддержал своего соперника Юниера Дортикоса, который расплакался на пресс-конференции после поединка. Россиянин подошел к кубинцу и обнял его, а затем уже после пресс-конференции подарил Дортикосу пояс чемпиона WBA, который выиграл у него несколько минут назад.

В канаты! Гассиев вырывается в финал суперсерии​
Трансляция боя здесь

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Angeldust

Нух,не надо тут умничать. Может, в Осетии у слова мужик одно значение, но у тех, кто по-русски нормально говорит, их много, и контекст прекрасно подсказывает, в каком их них оно было употреблено.

10:33

tigana.1982

Нух (09.38) Раскрою Вам секрет... Когда появилась Осетия рабства не было уже и не только в России. Так что поумерьте спесь, клавиатурный воин...

10:07

Нух

Никто, Вы ошибаетесь, Мурад не мужик, в Осетии не было рабства. Мурад - мужчина и воин.

09:38

Никто62

Мужик

09:26

goreotuma

а как болтал как болтал...

09:01