Гассиев в США начал подготовку к следующему бою

Чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев в США начал подготовку к следующему поединку. Боксер надеется, что имя соперника, а также дата боя станут известны в ближайшее время.

- Я снова в Биг Бэр, - написал Гассиев на своей странице в "Инстаграм". - Тренировки уже стартовали, прохожу акклиматизацию, начинается полноценная подготовка к следующему бою.

Настроение отличное, очень соскучился по рабочей атмосфере, по боксу. Надеюсь, что имя соперника, а также дата проведения моего следующего боя станут известны в ближайшее время.