09:10 | БОКС — Профессиональный

Гассиев в США начал подготовку к следующему бою

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Чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев в США начал подготовку к следующему поединку. Боксер надеется, что имя соперника, а также дата боя станут известны в ближайшее время.

- Я снова в Биг Бэр, - написал Гассиев на своей странице в "Инстаграм". - Тренировки уже стартовали, прохожу акклиматизацию, начинается полноценная подготовка к следующему бою.

Настроение отличное, очень соскучился по рабочей атмосфере, по боксу. Надеюсь, что имя соперника, а также дата проведения моего следующего боя станут известны в ближайшее время.

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