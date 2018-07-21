Гассиев – Усик: победитель получит всё!

Сегодня в Москве состоится поединок, который почти все без исключения называют главным боем года. В финале Всемирной боксерской суперсерии встретятся – россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик.

Оба пока не знают поражений на профессиональном ринге. Гассиев – чемпион мира по версиям IBF и WBA, Усик – по версиям WBO и WBC. Так что победитель – а он обязательно будет, получит не только Кубок Мохаммеда Али, но и право называться абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе – случай для современного бокса крайне редкий.

К бою, как и следовало ожидать, пытаются примешать политику. Но и Гассиев, и Усик ведут себя подчеркнуто корректно не поддаются на мелкие провокации. После процедуры взвешивания они даже сфотографировались, взявшись за руки.

Гассиев и Усик взялись за руки. И показали одинаковый вес //

Заговор-2018. Оправдает ли бой Гассиев – Усик все ожидания?

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мурат Гассиев – Александр Усик.