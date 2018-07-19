Гассиев рассказал, за какую футбольную команду болеет

Россиянин Мурат Гассиев на пресс-конференции перед боем с Александром Усиком поделился впечатлениями о чемпионате мира по футболу.

– Поздравляю сборную России, это было прекрасное выступление, – сказал он. – Вживую не смотрел, но по телевизору болел, на телефоне даже смотрел. Я болею за "Барселону", надеюсь, в следующем сезоне они победят в Лиге чемпионов.

Напомним, что бой Гассиев – Усик пройдет 21 июля в Москве в спорткомплексе "Олимпийский". "СЭ" будет вести прямую трансляцию боя. (Михаил ПОТАПОВ)​