12:05 | БОКС — Профессиональный

Гассиев проведет реванш с Лебедевым лишь при хороших финансовых гарантиях

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Промоутер чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурата Гассиева Леон Маргулес подчеркнул, что команда боксера хотела бы провести бой-реванш с другим россиянином - обладателем пояса WBA (Super) Денисом Лебедевым. При этом он отметил, что это возможно только при хороших финансовых гарантиях и с двумя поясами на кону.

- Мы ведем работу по следующему бою Гассиева. Мы бы снова провели бой с Лебедевым, но только в случае хороших финансовых гарантий и двумя поясами на кону, - приводит "Р-Спорт" слова Маргулеса. - Также мы готовы рассмотреть бой с Усиком, но в случае хорошего денежного обеспечения, что пока не представляется возможным. Что касается добровольной защиты, то мы рассматриваем возможность боев против таких боксеров, как Гловацкий, Влодарчик и другие.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20170210/1116107451.html

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