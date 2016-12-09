Гассиев проведет реванш с Лебедевым, если сторонам удастся достичь договоренности

Российский боксер Мурат Гассиев, победивший соотечественника Дениса Лебедева в бою за звание чемпиона мира по IBF, готов к реваншу с ним, если сторонам удастся договориться. Изначально на кону должно было стоять два пояса. Однако титул чемпиона по версии WBA не был оспорен в этом поединке, так как Гассиев не был официальным претендентом на данный пояс.

- Есть разговоры о реванше с Денисом. Если получится договориться - будет реванш, - приводит ТАСС слова Гассиева. - Сейчас я нахожусь высоко в рейтинге, могу подраться за любой из трех поясов. Я готов встретиться с любым.

Сегодня Гассиев прибыл в Цхинвал, где встретился с президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым. По его словам, в ближайших планах - провести время дома, с семьей, отправиться в Челябинск, закончить институт.

- Много времени потратил на подготовку к этому бою и другим боям, надо решить вопрос с учебой, - поделился Гассиев.