12:47 | БОКС — Профессиональный

Гассиев проведет реванш с Лебедевым, если сторонам удастся достичь договоренности

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Суббота. Москва. Мурат ГАССИЕВ (слева) побеждает Дениса ЛЕБЕДЕВА.Гассиев все запутал, Трояновский пал в первом раунде

Российский боксер Мурат Гассиев, победивший соотечественника Дениса Лебедева в бою за звание чемпиона мира по IBF, готов к реваншу с ним, если сторонам удастся договориться. Изначально на кону должно было стоять два пояса. Однако титул чемпиона по версии WBA не был оспорен в этом поединке, так как Гассиев не был официальным претендентом на данный пояс.

- Есть разговоры о реванше с Денисом. Если получится договориться - будет реванш, - приводит ТАСС слова Гассиева. - Сейчас я нахожусь высоко в рейтинге, могу подраться за любой из трех поясов. Я готов встретиться с любым.

Сегодня Гассиев прибыл в Цхинвал, где встретился с президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым. По его словам, в ближайших планах - провести время дома, с семьей, отправиться в Челябинск, закончить институт.

- Много времени потратил на подготовку к этому бою и другим боям, надо решить вопрос с учебой, - поделился Гассиев.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3856874

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