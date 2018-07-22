Гассиев проиграл Усику в Москве

Россиянин Мурат Гассиев в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве по очкам проиграл украинцу Александру Усику.

Бой продлился все 12 раундов. Счет судейских записок 120:108, 119:109, 119:109 в пользу украинца.

Усик стал чемпионом мира по версии четырех организации (WBA, WBC, WBO и IBF), стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,71 кг) и получил первый Кубок Мохаммеда Али.

Для 31-летнего Усика это 15-я победа (11 - нокаутом) в 15 поединках. 24-летний Гассиев потерпел первое поражение при 26 победах (19 - нокаутом).

"СЭ" вел трансляцию поединка Гассиев – Усик.