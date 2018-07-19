Гассиев поздравил сборную России с замечательным выступлением на ЧМ-2018

Российский боксер Мурат Гассиев поздравил сборную России с успешным выступлением на чемпионате мира-2018. Национальная команда дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

- Я хочу поздравить нашу сборную с замечательным выступлением на чемпионате мира, - цитирует Гассиева РИА Новости. - Хотелось вживую посмотреть, но не получилось. Смотрел матчи по телевизору, по интернету. Мне футбол нравится, болею за "Барселону". Надеюсь, в следующей Лиге чемпионов они наконец-таки победят.

Гассиев проведет бой с Александром Усиком в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Поединок состоится 21 июля в московском спорткомплексе "Олимпийский".