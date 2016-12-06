Гассиев после победы над Лебедевым получил квартиру

Боксер Мурат Гассиев переедет из съемной в новую трехкомнатную квартиру, подаренную властями Северной Осетии. Ключи от нового жилья спортсмен и его тренер Виталий Сланов получили из рук главы республики Вячеслава Битарова. Кроме того, Гассиев и Сланов были удостоены медали "Во Славу Осетии".

– Мне приятно, что Мурат на весь мир сказал, что свою победу посвящает родной Осетии, – приводит ТАСС слова Битарова. – Спасибо за то, что привез на родину победу, которая еще сильнее сплотит молодежь и даст дополнительный импульс для развития спорта в республике. Как на севере, так и на юге Осетии очень много талантливой молодежи, которая способна показать результат. Надеюсь, что после победы Гассиева в республике станет больше чемпионов по боксу.

Напомним, что в субботу Гассиев раздельным решением судей победил другого россиянина Дениса Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в весовой категории до 90,7 кг.