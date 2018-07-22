Гассиев пока не рассматривает возможность реванша с Усиком

Менеджер российского боксера Мурата Гассиева Алексей Васильев сказал, что его клиент сейчас не рассматривает возможность проведения реванша с украинцем Александром Усиком. Накануне, 21 июля, 24-летний спортсмен в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) потерпел поражение единогласным решением судей.

– Вероятность реванша пока не рассматривается, – цитирует "Р-Спорт" Васильева. – Нет у нас и других планов не следующие поединки. На данный момент мысли связаны лишь с отдыхом.

Сейчас Мурат возвращается домой. И думаю, что неделю вообще будет просто отдыхать, набираться сил, проведет время с семьей, и только потом думать о планах. Ему нужно залечить те травмы, которые были получены в процессе подготовки. Пока мы не знаем, сколько времени ему потребуется, чтобы вернуться в строй.

Усик перебоксировал Гассиева. И победил // "Саня выполнил план на бой лучше, чем я" //

Пойдет ли Усик по стопам Холифилда? Украинец не оставил надежды Гассиеву //

Душное шоу. Усик и Гассиев подрались в условиях сауны