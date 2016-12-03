Гассиев отобрал у Лебедева титул чемпиона мира

Россиянин Мурат Гассиев одержал победу над Денисом Лебедевым в бою за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF). Главный поединок боксерского вечера, продлившийся все 12 раундов, состоялся в Москве на арене "Мегаспорт". Лебедев проводил обязательную защиту чемпионского титула.

В пятом раунде обладатель чемпионского пояса по версии IBF пропустил тяжелый удар по печени, однако через несколько минут после нокдауна вновь вернул себе инициативу. При этом Гассиев не боялся идти вперед и старался заставлять соперника действовать "вторым номером". В "чемпионских раундах" соперники обменялись серией тяжелых ударов, однако до финального гонга нокаута так и не случилось. В итоге раздельным решением судей (113:114; 116:112; 116:111) победителем был объявлен Гассиев.

Новый чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF не потерпел на профессиональном ринге ни одного поражения. В предыдущих 23 боях россиянин 17 раз побеждал нокаутом. 37-летний Лебедев потерпел третье поражение в своей карьере, не сумев защитить чемпионский титул. Лебедев также является обладателем чемпионского титула по версии WBA, однако этот пояс на поединок с Гассиевым не выставлялся. До начала боя Гассиев являлся обязательным претендентом по линии IBF.