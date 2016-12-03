Гассиев отобрал у Лебедева титул чемпиона мира

Россиянин Мурат Гассиев одержал победу над Денисом Лебедевым в бою за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF). Главный поединок боксерского вечера, продлившийся все 12 раундов, состоялся в Москве на арене "Мегаспорт". Лебедев проводил обязательную защиту чемпионского титула.
В пятом раунде обладатель чемпионского пояса по версии IBF пропустил тяжелый удар по печени, однако через несколько минут после нокдауна вновь вернул себе инициативу. При этом Гассиев не боялся идти вперед и старался заставлять соперника действовать "вторым номером". В "чемпионских раундах" соперники обменялись серией тяжелых ударов, однако до финального гонга нокаута так и не случилось. В итоге раздельным решением судей (113:114; 116:112; 116:111) победителем был объявлен Гассиев.
Новый чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF не потерпел на профессиональном ринге ни одного поражения. В предыдущих 23 боях россиянин 17 раз побеждал нокаутом. 37-летний Лебедев потерпел третье поражение в своей карьере, не сумев защитить чемпионский титул. Лебедев также является обладателем чемпионского титула по версии WBA, однако этот пояс на поединок с Гассиевым не выставлялся. До начала боя Гассиев являлся обязательным претендентом по линии IBF.
krab9611
После поединка Ковалева с Уордом ничему уже не удивляюсь. Скоро этот вид спорта станет сродни карточному покеру. Лебедев явно по всем параметрам, кроме силовых ударов выиграл этот бой. Как можно это было не увидеть, просто диву даешься.
23:57
Бек_07_15_65
А Лебедев очень достойно себя повёл и сказал очень достойную речь. Ещё больше зауважал его
23:56
Бек_07_15_65
Гассиеву надо прогрессировать, особенно в движении и защите
23:55
Adios Аmigos R.
Всё логично, всё по делу...
23:54
Jean4
Бек_07_15_65 Нет, там как в бородатом анектоде были: американец, поляк и русский.)
23:53
Справедливый(Ставрополь)
Бек_07_15_65 А не поляк,русский и американец?
23:52
refes
kolsky - тебя жаба от этого душит? Бой однозначно выиграл Лебедев. Продажные судьи. Гассиев имел преимущество только в силе удара, но огреб столько, что в последнем раунде еле стоял на ногах. Он, конечно, хороший панчер и хорошо держит удар, но пока и не более того. Во всех остальных компонентах бокса он Лебедеву проиграл, невзирая на свой прессинг. И даже прессинговать в концовке он уже не мог, потому что "наелся". Защиты никакой.
23:51
Spartak-Online1
Неожиданно конечно. На мой взгляд справедливым итогом была бы ничья.
23:49
Бек_07_15_65
Справедливый(Ставрополь) Там же вроде три американца было, нет?
23:49
Хрю-хрю
Классный бой двух сильнейших в мире боксёров в этом весе. Удачи обоим!
23:49
MAYERICK
Да, осетин разукрасил ряженого................
23:48
Бек_07_15_65
Мурат просто танк!!! Сколько пропустил и все равно пер. Здороаьямнемереннт
23:47
Справедливый(Ставрополь)
Я даже знаю кто из судей дал 114:113 в пользу Лебедева))).....Гассиев хорошо атаковал,а вот с защитой беда. В супертяжи не надо ему суваться,там похлеще десантника бьют
23:47
semyonovmaxim
Спорный результат... Гасиев не набоксировал на пояс, это было видно. Ничейный результат был бы более справедлив. Да удары у Гасиева явно сильнее, но ударов он на пропускал чуть ли не вдвое больше.
23:47
Angeldust
Лебедев - это пафос, ура-патриотизм и человек, которого простил Рой Джонс. Рад за Мурата. С победой.
23:46
Айртон
Псевдодесантника загасили.)) А вообще унылый бой, двух посредственных боксёров, никакой защиты, уличный мордобой.)) Флойд, Уорд на фоне этого космос и верх боксёрского мастерства.)
23:45
staindininta
Ура! Наконец-то бокс победил пафос и пиар!
23:45
blinkers
наконец-то
23:44
Бек_07_15_65
Лебедев настоящий мужчина! Очень достойно себя ведёт
23:44
Бек_07_15_65
Мооооощь!!!
23:43
kolsky
Справедливо! Слишком распиарен ряженый десантник
23:43