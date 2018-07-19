Гассиев объяснил, почему уехал в США

Россиянин Мурат Гассиев на пресс-конференции перед боем с Александром Усиком рассказал, по какой причине он в свое время уехал в США.

– Я 18 боев провел в России, мы дошли до определенного уровня, прогресс остановился, и мы три года назад решили отправиться в США, – сказал Гассиев. – Надо было попробовать все новое: нового тренера, новую методику. Мне посчастливилось попасть к лучшему тренеру мира – Абелю Санчесу. Последние три года с ним были очень плодотворными. В Америки нет проблем со спарринг-партнерами, это также сыграло одну из ключевых ролей. Это будет мой третий бой в России с тех пор, как я уехал. Я успел акклиматизироваться, но дома еще не был. Надеюсь, после боя съезжу, очень соскучился по семье.

Напомним, что бой Гассиев – Усик пройдет 21 июля в Москве в спорткомплексе "Олимпийский". "СЭ" будет вести прямую трансляцию боя. (Михаил ПОТАПОВ)​