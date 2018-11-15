12:28 | Бокс — Профессиональный

Гассиев - о поведении Хабиба после боя с Конором: "Тяжело судить, кто бы как поступил, он столько выслушал в свой адрес"

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Российский боксер Мурат Гассиев в интервью пресс-службе Федерации бокса России рассказал, что тяжело судить о поступке бойца ММА Хабиба Нурмагомедова после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Он также добавил, что подобное поведение - выбор человека.

- Что вы думаете насчет провокаций Макгрегора по отношению к Нурмагомедову?

- Благодаря этому треш-току Макгрегор - миллионер, ну и благодаря боям, естественно.

- Как оцените поступок Хабиба после того боя?

- Тяжело судить, кто бы как поступил, он столько выслушал в свой адрес... Это выбор человека. Он рассказал мне, мол, я их предупреждал и говорил, чтобы поставили охранников, потому что я себя не контролирую.

- А вы всегда себя можете контролировать?

- Да. Я эмоции никогда не показываю. 

Половинчатое решение. Хабиб пока не сможет выходить в октагон // 
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Дополнительная информация

http://rusboxing.ru/news/federation-news/19503/

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