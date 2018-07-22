02:14 | Бокс — Профессиональный

Гассиев назвал Усика лучшим соперником в карьере


Российский боксер Мурат Гассиев поблагодарил украинца Александра Усика за бой. Сегодня россиянин уступил своему сопернику в 12-раундовом поединке решением судей.

- Хочу поблагодарить команду Александра Усик за хорошую работу, - заявил Гассиев в ринге. - Это был великий бой. Хочу поблагодарить всех болельщиков из Украины, России и остального мира, которые любят бокс. Сегодня у меня был лучший соперник в карьере. 

Усик стал абсолютным чемпионом мира и завоевал первый кубок Мохамеда Али.

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Финал Всемирной боксерской суперсерии Гассиев - Усик: 21 июля, Москва
Материалы других СМИ