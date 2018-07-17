Гассиев настраивается на полный бой с Усиком

Российский боксер Мурат Гассиев настраивается на полный бой с украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Поединок состоится 21 июля в московском спорткомплексе "Олимпийский". На кону будут стоять титулы WBC, WBO, WBA и IBF.

- Приятно, что на открытую тренировку собралось так много людей, но думаю, что 21 числа на стадионе их будет намного больше. Сделаю все возможное, чтобы порадовать болельщиков, - отметил Гассиев. - Все бои для меня важны, особенно с 2016 года, когда я стал чемпионом мира. Особенным этот поединок делает то, что в нем будут разыгрываться все мировые титулы. Усик не нуждается в представлениях, он - олимпийский чемпион, чемпион мира, идет без поражений, прекрасная школа.

На сегодняшний день это самый серьезный соперник в моей карьере. Мы готовились на 12 раундов, много разных моментов отрабатывали и постараемся реализовать их в ринге. В целом не важно, где бой проводится, тут вопрос только в болельщиках. Лучше, когда им удобно добраться. Думаю, для болельщиков из России и Украины Москва - это хорошее место. Также думаю, если бы сделали бой в Киеве, туда приехало бы много фанатов из России. Лично я готов боксировать где угодно. Приглашаю всех в Олимпийский 21 июля. (Михаил ПОТАПОВ)