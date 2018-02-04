Гассиев начнет готовиться к бою с Усиком в марте

Алексей Васильев, менеджер боксера Мурата Гассиева, сообщил, что в ближайших планах россиянина значится подготовка к финалу Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика. Сегодня россиянин победил кубинца Юниера Дортикоса нокаутом в 12-м раунде.

- Мы все переживали, первые раунды были тяжелыми, что-то не получалось, но Мурат не пропускал серьезных ударов, - приводит "Р-Спорт" слова Васильева. - Может быть, это была тактика такая, я не знаю, они вдвоем с Абелем (Санчесом) ее выстраивают, и никто о ней не знает. Теперь Мурат в марте начнет подготовку к бою с Усиком. Мы уверены в победе.

Отметим, поединок состоится 11 мая в Саудовской Аравии. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA и IBF.

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