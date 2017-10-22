Гассиев и Дортикос устроили дуэль взглядов на ринге

Мурат Гассиев и кубинец Юниер Дортикос устроили первую дуэль взглядов сразу после боя россиянина с поляком Кшиштофом Влодарчиком. Гассиев нокаутировал Влодарчика в третьем раунде четвертьфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии. Сразу после боя на ринг поднялся Дортикос, устроив дуэль взглядов с Гассиевым.

Россиянин встретится с кубинцем в январе в полуфинале суперсерии.