Гарсия победил Риоса и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс WBC

Экс-чемпион мира американец Дэнни Гарсия стал обязательным претендентом на титул по версии WBC в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом бое в Лас-Вегасе он победил соотечественника Брэндона Риоса техническим нокаутом. Поединок завершился в 9-м раунде.

После этого боя Гарсия получил возможность выйти на ринг против чемпиона мира по версиям WBC и WBA американца Кита Трумана. Отметим, что последний завоевал пояс по версии WBC в поединке именно против Гарсии. Тот бой состоялся в марте 2017 года и завершился победой Трумана по очкам.