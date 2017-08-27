Гари Линекер: "Мейвезер - настоящий чемпион в боксе"

Британский футбольный эксперт Гари Линекер отметил, что Конор Макгрегор совершил смелый поступок, выйдя в ринг против Флойда Мейвезера. По его словам, американец, победив ирландца в 10-м раунде техническим нокаутом, продемонстрировал, что является настоящим чемпионом в своем виде спорта.

"Действительно смелый поступок Макгрегора, но Мейвезер - настоящий чемпион в боксе", - написал Линекер в Твиттере.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер - Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция