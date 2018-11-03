Гафур Рахимов: Не знаю, как именно AIBA будет решать проблемы с МОК

Избранный президент Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Гафур Рахимов рассказал, как будет решать проблемы с Международным олимпийским комитетом (МОК).

- У нас да, действительно натянутая ситуация с МОК, - сказал Рахимов. - Я еще с ними не связывался, но сейчас избрался на четыре года и попытаюсь с ними связаться, пока не знаю как это будет. С МОК будем продолжать работать. Наш исполнительный директор с ними на контакте. Думаю, мы договоримся. А если не договоримся, то будем думать, как не навредить боксу.

Нам сейчас надо с финансами разобраться, судейство сделать честным, антидопинговые вопросы решены. Уверен, мы будем развиваться в правильном направлении. (Михаил Потапов)

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