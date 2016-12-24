19:09 24 декабря | БОКС — Профессиональный

Фьюри вернется на ринг весной 2017 года

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Питер Фьюри, дядя и тренер боксера Тайсона Фьюри, сообщил, что британец планирует вернуться на ринг в следующем году. В последний раз он выходил на бой в ноябре 2015 года, когда победил по очкам Владимира Кличко и завоевал титулы IBF, WBO и WBA. Позднее у боксера в крови был найден кокаин. Фьюри отказался от чемпионских титулов, чтобы сосредоточиться на лечении.

- Он тренируется каждый день и точно собирается вернуться, - приводит BoxingScene слова Питера Фьюри. - Он вернется на ринг в апреле или мае 2017 года и будет еще сильнее, чем раньше. За время, когда он не дрался, он ничего не потерял.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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pojarniy

Пусть к Ройзману обратиться в Ектеринбург, он расскажит как вылечиться. Но с Фьюри похоже поезд ушел. Не выкоробкоться.

19:30 24 декабря

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Материалы других СМИ