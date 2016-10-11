Фьюри сам сдаст титул чемпиона мира WBO

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сам откажется от титула WBO, утверждает The Times. Официально об этом решении будет объявлено в ближайшее время.

Вчера стало известно, что WBO намерена лишить Фьюри титула, если он в течение 10 дней не объяснит перенос боя с Владимиром Кличко. От британца ждали объяснений в связи с паузой в выступлениях, нарушении контракта и употреблении запрещенных веществ. Ранее боксер признался в употреблении кокаина на протяжении последних нескольких месяцев.

Фьюри завоевал четыре чемпионских пояса, победив в ноябре 2015 года украинца Владимира Кличко. Впоследствии он отказался проводить защиту титула IBF и был его лишен. В этом году у него должен был состояться реванш с Кличко, однако бой несколько раз переносился из-за травм Фьюри.