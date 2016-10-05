Фьюри признался, что употреблял кокаин из-за депрессии

Чемпион WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил, что употреблял кокаин. Его допинг-проба, взятая 22 сентября, дала положительный результат на кокаин, после чего он объявил о завершении карьеры, однако через несколько часов сказал, что это было шуткой. Ранее сообщалось, что он, скорее всего, не будет дисквалифицирован, поскольку содержание кокаина в организме не запрещено во внесоревновательный период.

- Я употреблял много кокаина. Почему я не имею права это делать? Я имею право делать со своей жизнью все, что хочу, - цитирует Rolling Stone Фьюри. - Я несколько месяцев не ходил в тренажерный зал, не тренировался из-за депрессии. Я устал от всего этого. Раньше я не принимал наркотики и начал делать это несколько месяцев назад. С 1 октября кокаин я не употреблял.

Фьюри завоевал четыре чемпионских пояса, победив в ноябре 2015 года украинца Владимира Кличко. Впоследствии он отказался проводить защиту титула IBF и был его лишен. В этом году у него должен был состояться реванш с Кличко, однако бой несколько раз переносился из-за травм Фьюри.