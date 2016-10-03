Фьюри пошутил, что завершает карьеру

Чемпион мира IBO, WBO и WBA в тяжелом весе британский боксер Тайсон Фьюри сообщил, что его объявление о завершении карьеры было шуткой. Ранее сегодня британец оставил запись в твиттере следующего задержания: "Бокс – это самая печальная вещь, в которой я участвовал. Просто куча говна. Я великий, я завершаю карьеру. Идите все к черту, всего хорошего".
Фьюри в своем последнем бою одержал победу над украинцем Владимиром Кличко и завоевал все свои титулы. Поединок состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе. Затем он был лишен титула IBF за отказ проводить обязательную защиту.
В сентябре Фьюри повторно отказался проводить бой-реванш с Кличко, сославшись на проблемы со здоровьем. Позже стало известно, что в допинг-пробе Фьюри, взятой 22 сентября, были выявлены следы кокаина.
"Хахахаха, вы думали, что избавитесь от меня так легко? Я здесь, чтобы остаться", – написал Фьюри в твиттере.
Hahahaha u think you will get rid of the GYPSYKING that easy!!! I'm here to stay. #TheGreatest just shows u what the Medea are like. Tut tut– TYSONMONTANA (@Tyson_Fury) 3 октября 2016 г.
algor
Реально отжег. Еще бы Кличко навалял повторно, а то пока только циркачит.
19:56
US46
Ахахах, красавчик Фьюри.)) Мне первое сообщение больше понравилось.))
19:50
А380726
Реально обдолбанный даун? Куда смотрит ВАДА и все боксерские союзы?
19:43
xantr
Клоун!
18:39