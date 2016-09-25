Фьюри отказывается проходить допинг-тест

Чемпион мира по версии WBA и WBO в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отказывался проходить допинг-тест. Как сообщает The Mirror, британец пропустил обязательные процедуры взятия допинг-проб.

– В течение последних недель Тайсон встречался с допинг-офицерами, но он просто посылал их, отказываясь сдавать тест, – сообщил информированный источник. – Потом его представители пытались связаться с Британским антидопинговым агентством (UKAD) для прохождения тестов, но пока этого не случилось.

Напомним, что реванш с украинцем Владимиром Кличко должен был состояться 9 июля, однако его перенесли из-за травмы Фьюри. Новой датой стало 29 октября. Однако и на сей раз случился перенос, поскольку британец не может провести бой по состоянию здоровья. Ранее в его отношении UKAD завело дело о нарушении антидопинговых правил, поскольку после первого победного боя с Кличко у него были обнаружены следы запрещенных веществ. Дисквалификации удалось избежать, но расследование ведется.