Фьюри нокаутировал Сефери в первом бою после возвращения

Британский боксер Тайсон Фьюри в рейтинговом поединке победил техническим нокаутом албанца Сефера Сефери. Бой, проходивший в Манчестере, завершился после четвертого раунда. Для британца этот поединок стал первым за 2,5 года.

В ноябре 2015 года он завоевал титулы по версиям WBA, WBO и IBF, победив украинца Владимира Кличко. Летом 2016 года в его организме нашли кокаин, а в октябре он был лишен лицензии. В апреле 2018 года боксеру вернули право выходить на ринг. Теперь на его счету 26 побед и ни одного поражения.