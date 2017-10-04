Фьюри не будет возвращать боксерскую лицензию

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Тайсон Фьюри принял решение не возвращать себе боксерскую лицензию. Ранее 29-летний боксер намекал на свое возвращение, однако в итоге написал в Твиттере: "После долгих размышлений о своем возвращении я решил не подавать заявку на получение лицензии".

Фьюри был лишен лицензии Британского боксерского совета в октябре 2016 года после того, как в его пробе найдены следы кокаина.



Фьюри провел последний бой 28 ноября 2015 года против Владимира Кличко. Он отобрал у украинца четыре чемпионских пояса, впоследствии был лишен их из-за отказа от защиты.