Фьюри и Уайлдер едва не подрались перед пресс-конференцией. Видео

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер перед боем за титул чемпиона WBC в тяжелом весе устроили шоу на пресс-конференции. На дуэли взглядов Фьюри начал эмоционально кричать обвинения в адрес Уайлдера, тот сперва стал демонстративно отклоняться в стороны, а затем оттолкнул соперника. Конфликт чуть не перерос в драку, Уайлдер даже скинул рубашку и продемонстрировал мускулы.

Словесная пикировка продолжилась и на пресс-коференции.

- Я нокаутировал всех, с кем дрался. Он это видел. Почему твой рейтинг такой низкий? - обратился Фьюри к Уайлдеру.

- Я сижу здесь как чемпион тяжелом весе. Это значит, что я лучший тяжеловес на планете, - ответил Уайлдер.

Бой Фьюри и Уайлдера состоится в Лос-Анджелесе 1 декабря.