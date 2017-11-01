Фьюри и Джошуа начали переговоры о поединке

Промоутер бывшего чемпиона мира по трем версиям Тайсона Фьюри Эдди Хирн начал переговоры с чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Как сообщает Le Figaro, британцы близки к достижению договоренности о проведении боя в 2018 году.

Ранее 28-летний Джошуа заявлял, что готов помочь Фьюри вернуться на ринг и провести с ним поединок. Сам 29-летний Фьюри пообещал, что в 2018 году проведет три больших боя. Напомним, что в последний раз Фьюри выходил на ринг в 2015 году, когда победил Владимира Кличко. В прошлом году он был лишен лицензии Британского боксерского совета за употребление кокаина.