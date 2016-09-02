Фьюри хочет заработать за бой-реванш с Кличко в четыре раза больше украинца

Причиной разногласия между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Владимиром Кличко в вопросе проведения боя-реванша стал размер премиальных. Как сообщает sport.ua, команда Фьюри, обладающего чемпионскими поясами в супертяжелом весе, в одностороннем порядке решила изменить условия проведения реванша, хотя они были оговорены еще перед первым боем. Фьюри настаивает теперь на получении 80 процентов от доходов с реванша, то есть в четыре раза больше, чем Кличко. Сторона последнего считает такие условия неприемлемыми и намерена обратиться в суд, поскольку нарушается ранее заключенный договор. Пока планируется, что бой все же состоится 29 октября в Манчестере.